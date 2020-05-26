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'da askeri helikopter düştü! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.5.2020 10:38 Son Güncelleme: 26.5.2020 10:47 ABONE OL
Rusya'da askeri helikopter düştü! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

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4 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.

Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.

Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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Rusya'da askeri helikopter düştü! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti
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