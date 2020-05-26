Rusya'da askeri helikopter düştü! Kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın doğusundaki Çukotka bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin Çukotka bölgesindeki Ugolnıye Kopi Havaalanı yakınlarında eğitim uçuşu esnasında sert iniş gerçekleştirdiği belirtildi.
Son dakika: Rusya'da askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı! | Video
4 MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ
Rus TASS haber ajansına konuşan bölge yetkilisi, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kazada yaşamını yitirdiği ve helikopterin inişin ardından alev aldığını aktardı.
Kazaya teknik arızanın neden olduğu tahmin ediliyor.
Geçen hafta, başkent Moskova bölgesinde "Mİ-8 tipi" askeri helikopterin sert iniş yapması sonucu 3 kişi hayatını kaybetmişti.Son dakika haberi! Rusya'da şoke eden olay! Uçakta corona virüs kavgası... Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 346 bin 761’e yükseldi Son dakika haberi: ABD ve Rusya arasındaki casus savaşında flaş gelişme