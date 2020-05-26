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'dan 'ye Akdeniz'de taciz

Donanması, 'ya ait Su-35 uçaklarının üzerinde ABD'ye ait bir P-8A tipi keşif uçağını taciz ettiğini açıkladı

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.5.2020 04:20 ABONE OL
Rusya'dan ABD'ye Akdeniz'de taciz

Donanmadan yapılan açıklamada, son iki ayda Rusya'nın üçüncü kez Altıncı Filo'ya bağlı keşif uçaklarını taciz ettiği belirtildi.

Açıklamada, "26 Mayıs 2020'de ABD Donanması P-8A uçağı Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında uçuyordu ve uçağa iki Rus Su-35 uçağı tarafından 65 dakika boyunca önleme yapıldı. Rus pilotları P-8A uçağının iki kanadına yaklaşarak P-8A'nın manevra kabiliyetini kısıtladığı için bu, güvenli ve profesyonel olmayan bir önleme olarak kaydedildi." ifadesi kullanıldı.

Rus uçaklarının da uluslararası hava sahasında bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu önleme "sorumsuzca" olarak nitelendirildi.

Nisan ayında da Rus uçakları iki kez Amerikan keşif uçaklarına önleme uçuşu yapmıştı.

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Rusya'dan ABD'ye Akdeniz'de taciz
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