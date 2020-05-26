Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Koronavirüse yakalandı

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Koronavirüse yakalandı

Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall'in kardeşi Belediye Başkanı Aliou Sall yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.Şu ana kadar toplam 3 bin 161 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, vakalardan 37'si yaşamını yitirdi, 1565'i sağlığına kavuştu

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.5.2020 06:43 Son Güncelleme: 27.5.2020 06:45 ABONE OL
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Koronavirüse yakalandı

Başkent Dakar'a 16 kilometre mesafedeki Guediawaye kentinin belediye başkanı olan Sall, Facebook hesabından paylaştığı mesajda, kendisine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kentteki Dalal Diam Hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Sall, sevenlerinden dua etmelerini istedi.

Kardeş Sall'in ismi, BBC'nin geçen yıl ortaya attığı ve Afrika gündemini aylarca meşgul eden 'ülkedeki petrol yataklarının İngiliz enerji şirketi BP'ye verilmesi karşılığında milyarlarca dolar rüşvetin verildiği' haber dosyasında gündeme gelmişti.

Sall, rüşvet aldığı iddialarını reddetmişti.

KOVİD-19 VAKA SAYISI 3 BİNİ GEÇTİ

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede şu ana kadar toplam 3 bin 161 Kovid-19 vakası görüldü.

Virüs bulaşan 37 kişi yaşamını yitirirken 1565'i sağlığına kavuştu. 18'i ağır vaka 1558 aktif vakanın ise tedavisine devam ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in Belediye Başkanı kardeşi Koronavirüse yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA