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Son 24 saatte 'de 7, 'de 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son bir günde 'de 7, 'de 19 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandı. Vakaların tümü ülkeye yurt dışından gelen Çinliler arasında belirlendi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 26.5.2020 15:09 ABONE OL
Son 24 saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Son bir günde Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Çin'de son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 yeni vakaya rastlandı. Vakaların tümü ülkeye yurt dışından gelen Çinliler arasında belirlendi.

Çin'de 81 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastanedeki tedavisi sürüyor.

Başkent Pekin'deki bazı uluslararası okulların 1 Haziran'da eğitime başlaması planlanıyor.

Ülkede 82 bin 992 kişide tespit edilen Kovid-19, 4 bin 634 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

GÜNEY KORE'DE 19 YENİ VAKA

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 yeni vakanın saptandığı ifade edildi.

Vakalardan 3'ünün yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedildi.

Güney Kore'de 11 bin 225 kişide tespit edilen Kovid-19 nedeniyle 269 kişi hayatını kaybetti.

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Son 24 saatte Çin'de 7, Güney Kore'de 19 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
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