Son dakika! Çin'den çılgın coronavirüs hamlesi! 10 günde 9 milyon kişi...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yetkililer, yalnızda Cuma günü 1.47 milyon insana koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.

Resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, 11 milyon nüfuslu kentte 14-23 Mayıs tarihleri arasında yaygın CRP (C-reaktif protein) testleri yapıldı.

Yetkililer, 11 milyon insanı test etme hedeflerinin bir parçası olarak önceki gün yaklaşık 1 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldığını açıkladı.

ABD basını, bu rakamı karşılaştırdıklarında, salgının Ocak ayında başlamasından bu yana Avustralya'da toplam 1.19 milyon kişiye koronavirüs testi yapıldığını belirtti. Vuhanlı yetkililer ise Pazartesi günü 9 milyon kişiye yalnızca 10 gün içinde test yapmayı başardıklarını açıkladı. Melbourn'deki Alfred Hastanesi Enfeksiyon Önleme ve Sağlık Epidemoloji bölümü yöneticisi Allen Chend, Vuhan'daki test sayısının şaşırtıcı oranda olduğunu söyleyerek, "Daha önce kimsenin bu derece test sayısına yakın bir başarı elde ettiğini sanmıyorum" dedi.

PEKİ ÇİNLİ YETKİLİLER BUNU NASIL BAŞARDI VE TESTLER NE DERECE BAŞARILI?

Wuhan Üniversitesi Patojen Biyoloji bölümü müdür yardımcısı Yang Zhanqiu, Vuhan'ın Nisan ayında test ölçeğini genişlettiğini ve hedef kitleleri test ettiğini açıkladı. Ardından 14 Mayıs'ta Vuhan'da 11 milyon insanın tümünü test etmek amacıyla asemptomatik taşıyıcıları (hastalık belirtisi göstermeyen enfekte insanları) bulmak için bir duyuruda bulundu.

Vuhan'daki test uygulaması, 9 milyondan fazla insandan büyük bir veri elde edilmesini sağlamak ve erkenden antikor geliştirilmesini belirlemek adına önemli olduğu ifade edildi. Yaygın testler, virüsü taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen kişileri tespit ederek, bulaşı riskini saptamayı amaçlıyor.

Yetkililer, şehrin dört bir yanındaki mahallelerde en az 231 test kabini kurdular. Changjiang Daily gazetesi, daha sonra henüz test edilmemiş insanlar için şantiyeler veya pazar gibi alanların tarandığını öne sürdü. Bazı Vuhanlılar'ın test edilirken enfeksiyona maruz kalabileceği korkusuyla test sıralarına girme ve test edilme endişesi taşıdıkları söylendi. Nüfusun küçük bir kısmı olan yaşlıların da test merkezlerine gidemediği göz önünde bulundurularak yetkililer kapı kapı dolaraşak ziyarette bulundu.

Kişilerin boğaz sürüntü örneklerinde virüsün RNA izlerinin tarandığı testler için vatandaşlara çağrı yapıldı, yerleşim yerlerinde kurulan geçici test merkezlerinde numuneler toplandı.

Sağlık yetkililerin hızlı bir şekilde test uygulaması gerçekleştirebilmek için 10 veya daha az kişiden alınan örnekleri bir araya getirerek koronavirüs testi uyguladığı, adına da havuz testi verdikleri, sonucun pozitif çıkması durumunda ayrı ayrı test ettikleri ifade edildi.

14-23 Mayıs tarihleri arasında Vuhanlı yetkililerin 6.6 milyon kişiyi test ettikleri ve 189 asemptomatik vaka buldukları bildirildi.

Test uygulamalarından 3 gün sonra ise Vuhanlılar'a sosyal medya platformu WeChat üzerinden sonuçlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Vuhanlı sağlık yetkilileri, 11 milyon insanın tümünün test edilmesini sağlamak için en az 1 milyar yuan (220 milyon dolar) harcadıklarını açıkladı.

HERKESİ TEST ETMENİN AMACI NEDİR?

Yale Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'nda yardımcı doçent Chen Xi, Çin nüfusunun Batılı ülkelere göre çok daha kalabalık olduğunu, bu tür büyük ölçekli testlerle topluluk aktarımının önemine vurgu yaptı. Vuhan'da uygulanan geniş test uygulamasının, salgının durdurulmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi. Ayrıca, halkın zorlu şehir yaşamına adapte olurken kendilerini daha rahat hissetmelerine, iş, okul gibi günlük yaşamlarına dönme süreçlerini hızlandıracağına değinildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 5,5 milyonu aşarken, 350 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

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