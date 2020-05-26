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Son Dakika | aşısı için 'ten flaş hamle! Aşı bulunması için...

aşı geliştirme çalışmaları ile ilgili son dakika haberleri geliyor. ABD’de faaliyet gösteren biyoteknoloji firması Novavax, Microsoft kurucusu ’ten koronavirüs (Covid-19) aşısı için 388 milyon dolar yatırım aldı. Novavax, yatırımdan sonra aşı için insan testlerine başlayacaklarını açıkladı.  Novavax firması, ikinci aşamada dünyanın değişik yerlerinden farklı yaş gruplarında deneyleri gerçekleştirecek. Firma, ilk aşamadaki insan deneylerinin sonuçlarını Temmuz ayında elde etmeyi planlıyor. İşte, corona virüsü aşı çalışmalarına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 26.5.2020 19:58 Son Güncelleme: 26.5.2020 19:59 ABONE OL
Son Dakika | Corona virüsü aşısı için Bill Gates'ten flaş hamle! Aşı bulunması için...

ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir koronavirüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Firma koronavirüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneyeceklerini açıkladı.

AŞININ ADI 'NVX-CoV2373'

Novavax, NVX-CoV2373 adını verdikleri aşının Avustralya'da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti. İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı.

İşte, Novavax'ın çalışmalarına ilişkin detaylar...

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Son Dakika | Corona virüsü aşısı için Bill Gates'ten flaş hamle! Aşı bulunması için...
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