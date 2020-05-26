Son Dakika | Corona virüsü aşısı için Bill Gates'ten flaş hamle! Aşı bulunması için...

ABD biyoteknoloji firması Novavax yaptığı açıklamada, insanlar üzerinde yeni bir koronavirüs aşısını test etmeye başladıklarını, Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından kurulan bir organizasyondan büyük bir yatırım alarak aşının birinci aşama klinik çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Firma koronavirüs aşısının birinci aşamasında, insanlar üzerinde deneyeceklerini açıkladı.

AŞININ ADI 'NVX-CoV2373'

Novavax, NVX-CoV2373 adını verdikleri aşının Avustralya'da 130 sağlıklı yetişkin üzerinde test edileceğini belirtti. İlk insan testlerinin olumlu sonuç vermesi halinde, aşının ikinci aşamasına geçileceği vurgulandı.

İşte, Novavax'ın çalışmalarına ilişkin detaylar...