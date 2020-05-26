Son dakika haberi | Avrupa'da bir ilk yaşandı! Coronavirüs hastasına akciğer nakli...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan bir tıp merkezi geçen hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirdi. Başarılı şekilde gerçekleştirilen ameliyat Avrupa bir ilk olarak tarihe geçti.

AKCİĞER NAKLİ YAPILDI

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan bir tıp merkezinde geçen hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirildi. Tıbbi merkezden yapılan açıklamada 45 yaşındaki koronavirüs hastasının, akciğer naklinden başka bir şansı kalmadığı ifade edildi. Bu sebeple hastaya akciğer nakli yapıldı. Nakil yapılan kadının 8 haftadır koronavirüsle mücadele ettiği ve akciğerlerinin çok zarar gördüğü belirtildi. Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu ve istikrarlı bir iyileşme içinde olduğu belirtildi.

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