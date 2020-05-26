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Son dakika haberi | 'da bir ilk yaşandı! Coronavirüs hastasına akciğer nakli...

'dan ile ilgili bir son dakika haberi geldi. 45 yaşındaki corona virüs hastasının akciğer naklinden başka şandı kalmayınca nakil gerçekleşti. 8 haftadır corona virüs ile mücadele eden adamın nakil sonrası istikrarlı bir iyileşme sürecine girdiği belirtildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.5.2020 10:25 Son Güncelleme: 26.5.2020 10:26 ABONE OL
Son dakika haberi | Avrupa'da bir ilk yaşandı! Coronavirüs hastasına akciğer nakli...

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan bir tıp merkezi geçen hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirdi. Başarılı şekilde gerçekleştirilen ameliyat Avrupa bir ilk olarak tarihe geçti.

AKCİĞER NAKLİ YAPILDI

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan bir tıp merkezinde geçen hafta koronavirüs hastasına akciğer nakli gerçekleştirildi. Tıbbi merkezden yapılan açıklamada 45 yaşındaki koronavirüs hastasının, akciğer naklinden başka bir şansı kalmadığı ifade edildi. Bu sebeple hastaya akciğer nakli yapıldı. Nakil yapılan kadının 8 haftadır koronavirüsle mücadele ettiği ve akciğerlerinin çok zarar gördüğü belirtildi. Ameliyat sonrası hastanın durumunun iyi olduğu ve istikrarlı bir iyileşme içinde olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi | Avrupa'da bir ilk yaşandı! Coronavirüs hastasına akciğer nakli...
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