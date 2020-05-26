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! 'de hükümet krizi! Başbakan sahip çıkınca istifa etti...

haberine göre; Başbakanı 'ın Başdanışmanı , karantina kurallarını ihlal etmesi sonrası ülke karıştı. Başbakan Boris Johnson, danışmanına sahip çıktı. Dominic Cummings'in görevden alınmamasına tepki gösteren Devlet Bakanı istifa ettiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 12:03 Son Güncelleme: 26.5.2020 12:08 ABONE OL
Son dakika! İngiltere'de hükümet krizi! Başbakan sahip çıkınca istifa etti...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Başdanışmanı Dominic Cummings, karantina kurallarını ihlal ettiği iddiaları hakkında "Pişman değilim" dedi. Boris Johnson'un Cummings'e arka çıkmasına tepki yağarken, Devlet Bakanı Douglas Ross istifa etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı Dominic Cummings'in koronavirüs yasaklarını ihlal ederek başka bir şehre gitmesi ve bundan pişman olmadığını açıklamasının üstüne, bugün kabinede yer almayan devlet bakanı Douglas Ross, Johnson'ın danışmanını görevden almama kararına tepki göstererek istifa etti.

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Son dakika! İngiltere'de hükümet krizi! Başbakan sahip çıkınca istifa etti...
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