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! 'ta flaş gelişme! 'ın üst düzey sorumlusu öldürüldü...

Gelen haberine göre; terör örgütü 'ın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi. Açıklama, Irak terörle mücadele birimi tarafından yapıldı.

Giriş Tarihi: 26.5.2020 15:58 Son Güncelleme: 26.5.2020 16:27 ABONE OL
Son dakika! Irak'ta flaş gelişme! DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu öldürüldü...

Irak terörle mücadele birimi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusunun öldürüldüğünü duyurdu.

Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda DEAŞ'ın sözde Irak emiri ve örgüt liderinin yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldüğü belirtildi.

OPERASYONDA ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamda, Cuburi'nin Suriye'nin Deyrizor kırsalında uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi.

Irak merkezi hükümeti, 20 Mayıs'ta adı DEAŞ'ın öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.

Bağdadi, 27 Ekim 2019'da ABD'nin düzenlediği bir operasyon sırasında Suriye'nin İdlib ili kırsalında öldürülmüştü.

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Son dakika! Irak'ta flaş gelişme! DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu öldürüldü...
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