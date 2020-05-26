Ukrayna'da korkunç olay! Gaz maskesi giydirip tecavüz ettiler

Ukrayna'da kan donduran olay. Ukrayna'da polis merkezinde işkence ve tecavüz iddiası. Ukrayna'da iki polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek, tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ukrayna'da iki polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek, tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ukrayna Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kiev iline bağlı Kagarlik şehrinde hastaneye başvuran 26 yaşındaki bir kadın, polisler tarafından işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını iddia etti. Bunun üzerine yapılan incelemelerde, 2 polis memurunun işkence ve tecavüz olayıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi. Gözaltına alınan polislerin görevlerine son verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.