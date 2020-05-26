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'da korkunç olay! Gaz maskesi giydirip ettiler

'da yaşanan olay kan dondurdu. İki polisin, bir kadını gaz maskesi giydirerek ettiği iddia edildi. Edinilen bilgiye göre; Ukrayna'da 26 yaşındaki bir kadın polisler tarafından gördüğünü ve tecavüze uğradığını iddia etti. Polislerin zorla gaz maskesi giydirdikleri kadının başının üzerinden tabanca ile ateş ettikleri tespit edildi. Polislerin ayrıca bir erkeğe tecavüz etme tehdidinde bulundukları iddia edildi. İşte korkunç olayın detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 26.5.2020 13:00 Son Güncelleme: 26.5.2020 13:05 ABONE OL
Ukrayna'da korkunç olay! Gaz maskesi giydirip tecavüz ettiler

'da kan donduran olay. Ukrayna'da polis merkezinde ve iddiası. Ukrayna'da iki polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek, tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ukrayna'da iki polis memuru, bir kadına gaz maskesi giydirerek, tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ukrayna Polisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kiev iline bağlı Kagarlik şehrinde hastaneye başvuran 26 yaşındaki bir kadın, polisler tarafından işkence gördüğünü ve tecavüze uğradığını iddia etti. Bunun üzerine yapılan incelemelerde, 2 polis memurunun işkence ve tecavüz olayıyla bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alındıkları bildirildi. Gözaltına alınan polislerin görevlerine son verilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ukrayna'da korkunç olay! Gaz maskesi giydirip tecavüz ettiler
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