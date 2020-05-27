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’de bir siyahi daha polis kurbanı

Giriş Tarihi: 27.5.2020 ABONE OL
ABD’de bir siyahi daha polis kurbanı
ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli bir siyahi, polisler tarafından gözaltına alınmak istenirken gördüğü şiddet yüzünden hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, beyaz polisin yere yatırdığı Floyd'un boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği ve çevredekilerin tepki gösterdiği görülüyor. Defalarca "Lüften, nefes alamıyorum, lütfen" diyeyalvardıktan sonra hareketsiz kalan Floyd'un daha sonra gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı. Floyd'u, bir iş yeri sahibinin sahtecilik şikayeti üzerine eşkal benzerliğinden gözaltına almaya çalıştıkları belirtilen polisler hakkında soruşturma başlatılırken olay ülkede şiddetli tepkilere neden oldu
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ABD’de bir siyahi daha polis kurbanı
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