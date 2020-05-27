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harekete geçti! Darbeci Hafter'in silah ambargosunu nasıl deldiği araştırılıyor

DArbeci Hafter güçlerinin Alman malı askeri ekipmanlara nasıl eriştiğini araştırıyor. Stern dergisinde yer alan haberde; Darbeci Hafter yanlılarınca kullanılan Rusya yapımı füzelerinin Alman firması MAN tarafından üretilen SX45 tipi kamyonlara monte edildiğinin görüldüğü ve böylece silah ambargosunun delindiği vurgulandı. BM raporlarına göre; dünyada MAN kamyonlarıyla Pantsir füzelerini monte ederek kullanan ordunun () olduğuna işaret edildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.5.2020 16:20 Son Güncelleme: 27.5.2020 16:54 ABONE OL
Almanya harekete geçti! Darbeci Hafter'in silah ambargosunu nasıl deldiği araştırılıyor

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Alman malı askeri ekipmanlara nasıl eriştiği araştırılıyor.

Stern dergisinde yer alan haberde Hafter yanlılarınca kullanılan Rusya yapımı Pantsir Hava Savunma füzelerinin Alman firması MAN tarafından üretilen SX45 tipi kamyonlara monte edildiğinin görüldüğü ve böylece silah ambargosunun delindiği vurgulandı.

PANTSİR FÜZELERİNİ MAN KAMYONLARINA MONTE EDEREK KULLANAN ORDU...

Haberde Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre dünyada MAN kamyonlarıyla Pantsir füzelerini monte ederek kullanan ordunun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğuna işaret edildi.

BAE'nin uçaklarla Libya'ya naklettiği hava savunma sistemlerininin geçen hafta görüntülendiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, söz konusu haberin ardından yaptığı açıklamada konunun detaylıca araştırıldığını belirtti.

Adebahr ayrıca Rusya'nın Libya'ya uçak gönderdiği iddialarına ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini vurguladı.

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Almanya harekete geçti! Darbeci Hafter'in silah ambargosunu nasıl deldiği araştırılıyor
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