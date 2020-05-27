Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 kişinin daha Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği, ölü sayısının 816'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 910 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece vaka sayısının 19 bin 666'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 205 olduğu ifade edildi.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 kişinin daha virüs sebebiyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 53'e ulaştığı duyuruldu.

Ülkede, 7 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 256'ya yükseldiği kaydedildi.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 255'e ulaştığı ifade edildi.

Ülke genelinde vaka sayısının 31 bin 969'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 16 bin 371 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 4'e yükseldi.

Açıklamada, 20 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 99'a çıktığı belirtildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 24 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve vaka sayısının 7 bin 601 yükseldiğini duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 978 olduğu kaydedildi.