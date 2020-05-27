Dünya Türk SİHA’larını konuşuyor

İHA ve SİHA çalışmalarında dünyanın öncü ülkeleri arasında yer alan Türkiye, Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılması ile dünya medyasında geniş yer buldu. Özellikle Avrupa ve Amerikan basınında Türk dronelarının Libya'nın batısının darbeci general Halife Hafter güçlerinden geri almasında yardımcı olduğunun altı çizildi. ABD gazetelerinden Washington Post, Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Hafter'e karşı yürüttüğü operasyonlardaki başarıların nedeni olarak Türk yapımı İHA ve SİHA'ları gösterdi. Makalede, "Son haftalarda Türk drone'ları ve hava savunma sistemleri, hükümetin neredeyse Libya'nın batısının tamamını Rusya tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl başkent Trablus'u almaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu" diye yazdı.Suriye ve Libya'da dengeleri değiştiren yerli İHA ve SİHA'ların başarısı üzerine daha önce de Alman DW, İngiliz Financial Times, BBC, CNN ve NYT gibi uluslararası yazılı, görsel ve dijital medyada Türkiye'nin insansız hava araçları ile Libya'da oyunu değiştirdiğine dair yorumlar yapıldı. Bu arada Türkiye'nin Ortadoğu'da ve Doğu Akdeniz'de emperyal oyunları bozan ülke olma vizyonuna önemli katkı sunan milli savunma teknolojimize yönelik planlar tıkır tıkır işliyor. İHA'lar istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerinin yanı sıra muharip görevleri de üstlenecek. 2035 yılı ve sonrasında ise insansız savaş uçakları gökyüzünde olacak. Ayrıca insansız hava araçları hipersonik özelliğe sahip olarak Türk Hava Kuvvetleri'nin asli unsurları haline gelecek.Türkiye, "Geleceğin Hava Kuvvetleri" olarak değerlendirilen teknolojide bir numara olmak için canla başla çalışmaya devam ediyor. Yurtiçi ve yurtdışındaki terörle mücadele operasyonlarında destanı yazan İHA ve SİHA teknolojilerinde yol haritası da işliyor. Türkiye'nin hedeflerinden bir diğeri de insansız savaş uçağını tamamen yerli ve milli imkânlarla üretmek. İnsanız savaş uçağında geleceğin teknolojik ekipmanları kullanılacak. Doğrudan pilot kontrolünde görev yapan İHA sistemleri, geleceğin hareket ortamında otonom görev yapma kabiliyeti kazanacak ve yapay zekâlı İHA sistemleri verilen görevleri kusursuz şekilde yapabilecek.İHA pilotlarının yetiştirilmesi için de izlenecek yol haritası üzerinde çalışmalar yoğunluk kazandı. Geleceğin İHA sistemlerini kullanacak pilotların en başarılı şekilde yetişmesi için İHA kültürü Harp Okulu eğitimi aşamasında oluşturulacak. Mehmetçiğin keskin gözü İHA'ları kullanacak pilotlar, aerodinamik, seyrüsefer, uçuş planlama ve meteoroloji gibi konularda, insanlı uçak pilotları kadar bilgi sahibi olacak.