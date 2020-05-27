Frasnsa'dan flaş corona virüs kararı! O ilacın kullanımı yasaklandı!

Fransa, corona virüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanılan 'Hidroksiklorokin' kullanımını yasakladı.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adlı ilacın, klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle "geçici olarak" durdurduğunu açıklamıştı.

GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTU

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemeleri geçici olarak durduruldu. Deneyin diğer unsurları devam ediyor" demişti.

Geçen Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.

Son dakika haberi: Latin Amerika'da corona virüs kabusu sürüyor! O ülkeden kötü haberler geliyor...

Son dakika! Çin'den çılgın coronavirüs hamlesi! 10 günde 9 milyon kişi...

Son dakika! 'Yarasa Kadın'dan çarpıcı coronavirüs açıklaması: Buz dağının görünen yüzü...