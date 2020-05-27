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'nin kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde medyada geldi. Patlama nedeniyle büyük maddi hasar oluştu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.5.2020 12:39 ABONE OL
İdlib’de patlama

Suriye'nin İdlib kentine bağlı Cisr eş-Şuğur ilçesinde sivillerin kaldığı bir yerleşim yerinde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Ancak sivillerin evlerinde büyük hasar oluştu. Bazı evlerin kullanılmaz hale gelmesi sonucu aileler evsiz kaldı.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

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İdlib’de patlama
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