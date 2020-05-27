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destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan destekli terörist gruplar, İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in mezarını kazarak içini boşalttı. Halife'nin naaşının kalıntılarının akıbeti bilinmiyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 27.5.2020 11:22 ABONE OL
İran destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı

Rejim güçlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüde, İdlib'in Maaratünnuman ilçesi yakınlarındaki Deyr Şarki köyünde bulunan Halife Ömer bin Abdulaziz'in mezarının kazıldığı görülüyor.

İkinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunlardan olan Ömer bin Abdulaziz'in mezarının içinin boş olduğu görüntülerde yer alıyor. Halife'nin naaşının kalıntılarının ise akıbeti bilinmiyor.

Rejim güçleri Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarını hiçe sayarak geçen aylarda ele geçirdiği Maaratünnuman ilçesindeki İslam Halife'sinin mezarının bulunduğu türbeyi yakarak büyük zarar vermişti.

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İran destekli terörist gruplar, İslam Halife'sinin mezarını boşalttı
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