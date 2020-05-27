Koronada küresel durum

KOVID-19pandemisinde dünya genelinde vaka sayıları 5 milyon 646 bini geçti. Ölümler 350 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 480 bini aştı. İşte dünyadaki son gelişmeleri...Dünya Sağlık Örgütü: ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kullanıyorum" dediği sıtma ilacı hydroxychloroquine'in testlerini askıya aldı.ABD: Ölümler 100 bin sınırını aşarak 100 bin 269'a ulaştı.İspanya: 76 kayıp veren sağlık personeli Madrid'de çalışma koşullarını protesto etti.Pakistan: Ölüm ve vakalar yeniden yükselişe geçince, yasakların yeniden uygulanmaya başlandı.Almanya: Ölümler 8 bin 478'ye ulaştı. 15 Haziran'da 31 Avrupa ülkesine seyahat başlayacak.S. Arabistan: Yasaklar 21 Haziran'da kalkıyor.Çin: Son 24 saatte ölen yok. 7 vaka var.Yeni Zelanda: Ülkede 1 Kovid hastası kaldı.Japonya: OHAL kalktı, uçuşlar 19 Haziran'da.Hollanda: Başbakan Rutte, yasaklar nedeniyle ölümünden önce annesini ziyaret edemedi.Brezilya'da ölenlerin sayısı 23 bin 622'ye çıktı.Kanada'da kayıplar 6 bin 637'ye yükseldi.Güney Kore: Ulaşımda maske artık zorunlu.Rusya: Vakalar 362 bini, kayıplar 3 bini geçti.İran: Can kaybı 7 bin 508'e yükseldi.