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Olanlara inanamadı! Ünlü iş adamının kızı sokaklarda yaşayınca...

İnstagram modelinin zengin ve lüks yaşamı aldığı karar sonrası bambaşka bir hale geldi! 'nin başkenti 'da yaşayan, babası ünlü bir iş adamı olan üniversite öğrencisi Kaya Chelsea, "hobi olarak para harcadığını" söyleyen bir genç kızken, katıldığı sosyal deneyle sokakta yaşamaya başladı. Sonrasında olanlara kendisi de inanamadı! İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 27.5.2020 15:31 Son Güncelleme: 27.5.2020 15:36 ABONE OL
Olanlara inanamadı! Ünlü iş adamının kızı sokaklarda yaşayınca...

Dünya ilginç haberlerle dolu işte bu da onlardan sadece biri! Babasının parasını 'hobi' olarak harcadığını söyleyen bir Instagram modeli, Rich Kids Go Homeless adlı televizyon programına katıldı ve lüks hayatı tamamen altüst oldu.

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Olanlara inanamadı! Ünlü iş adamının kızı sokaklarda yaşayınca...
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