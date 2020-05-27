Olanlara inanamadı! Ünlü iş adamının kızı sokaklarda yaşayınca...
İnstagram modelinin zengin ve lüks yaşamı aldığı karar sonrası bambaşka bir hale geldi! İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan, babası ünlü bir iş adamı olan üniversite öğrencisi Kaya Chelsea, "hobi olarak para harcadığını" söyleyen bir genç kızken, katıldığı sosyal deneyle sokakta yaşamaya başladı. Sonrasında olanlara kendisi de inanamadı! İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27.5.2020 15:31Son Güncelleme: 27.5.2020 15:36ABONE OL
Dünya ilginç haberlerle dolu işte bu da onlardan sadece biri! Babasının parasını 'hobi' olarak harcadığını söyleyen bir Instagram modeli, Rich Kids Go Homeless adlı televizyon programına katıldı ve lüks hayatı tamamen altüst oldu.