Paralı askerler Hafter’i terk etti

Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı aylardır darbe girişimini sürdüren Halife Hafter'e bir darbenin de paralı askerlerden geldiği ortaya çıktı. Amerikan NYT gazetesine göre doğudaki silahlı milislerin lideri olan Hafter'e bağlı güçlerle birlikte savaşmaları için 4 ülkeden şirket sahibi 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendi. Ancak gazetenin BM tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayandırdığı haberine göre askerler Hafter'le yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle Libya'da sadece 4 gün kalıp Malta'ya gitmiş. Haberde ABD'nin ünlü paralı asker organizatörü Erik Prince ismine de yer verildi. BM, Prince'in Libya'daki başarısız paralı asker operasyonunda rol oynayıp oynamadığını soruşturuyor. Prince ise iddiaları reddediyor.