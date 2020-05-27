Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (DHSÖ) yapılan açıklamada, 'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüse (Covid-19) neden olan SARS-CoV-2 virüsünün tespit edildiği açıklandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.5.2020 09:56 ABONE OL
Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı

Rusya'da bir kediye yapılan koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklama ise, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nden (DHSÖ) geldi. Yapılan açıklamada, "SARS-CoV-2'nin varlığını belirlemek için yapılan laboratuvar çalışmaları sırasında 5 yaşındaki bir kedinin boğazından ve burnundan örnekler alındı. Araştırma, polimeraz zincir reaksiyonu teknolojisine göre yapıldı" ifadelerine yer verildi. Analiz sonucu hayvanda koronavirüse rastlandığı kaydedildi. Kedinin herhangi bir belirti gösterip göstermediği ve sahiplerinin hasta olup olmadığı konusunda ise bilgi verilmedi. Kedinin, yaşadığı yerde karantinaya alındığı ifade edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'da 5 yaşındaki bir kedide koronavirüs çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA