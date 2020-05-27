Son dakika! Rusya'da çok önemli Libya gelişmesi: Milletvekilleri reddetti...

Rusya'da Libya ile ilgili flaş bir karar alındı. Libya'ya askeri güç göndermek için açılan oturumda milletvekilleri ret oyu kullandı. Karara göre, Rusya Libya'ya asker gönderemeyecek...

Libya ordusu Rus yapımı 5 Pantsir hava savunma sistemini böyle imha etti: İşte o anlar | Video

RUSYA'NIN LİBYA'YA UÇAK GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin Afrika Komutanlığı dün Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınlayarak, Suriye üzerinden Hafter güçlerine destek sağlandığını öne sürmüştü. Rusya'dan konuya dair süratle yanıt geldi. Rusya, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı açıklamalar: Hafter'i destekleyenler yanlış tarafta...

Libya'da darbeci Hafter'e bir şok daha