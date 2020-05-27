Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Rusya'da çok önemli Libya gelişmesi: Milletvekilleri reddetti...

! 'da çok önemli gelişmesi: Milletvekilleri reddetti...

haberine göre; 'da milletvekilleri 'ya asker gönderilmesini reddetti. ABD, Rusya'nın gizlice Libya'daki Haftar güçlerine uçak göndererek destek verdiğini iddia etmiş, Rusya bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.5.2020 13:07 Son Güncelleme: 27.5.2020 13:52 ABONE OL
Son dakika! Rusya'da çok önemli Libya gelişmesi: Milletvekilleri reddetti...

Rusya'da Libya ile ilgili flaş bir karar alındı. Libya'ya askeri güç göndermek için açılan oturumda milletvekilleri ret oyu kullandı. Karara göre, Rusya Libya'ya asker gönderemeyecek...

Libya ordusu Rus yapımı 5 Pantsir hava savunma sistemini böyle imha etti: İşte o anlar | Video

RUSYA'NIN LİBYA'YA UÇAK GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD'nin Afrika Komutanlığı dün Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınlayarak, Suriye üzerinden Hafter güçlerine destek sağlandığını öne sürmüştü. Rusya'dan konuya dair süratle yanıt geldi. Rusya, iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Rusya, Libya'ya savaş uçağı gönderdiği iddialarını reddetti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı açıklamalar: Hafter'i destekleyenler yanlış tarafta... Libya'da darbeci Hafter'e bir şok daha

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Rusya'da çok önemli Libya gelişmesi: Milletvekilleri reddetti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA