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, rejimine yönelik yaptırımları uzattı

Konseyi, 'de rejimi ve destekçilerinin sivil halka yönelik baskılarının sürmesi nedeniyle uygulanan sınırlayıcı tedbirlerin 1 Haziran 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.5.2020 19:05 Son Güncelleme: 28.5.2020 19:13 ABONE OL
AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımları 1 yıl uzatma kararı aldı.

Açıklamada, AB'nin, Suriye'de halka şiddet uygulanmasında rol aldığı için yaptırımlar listesine dahil ettiği kişi sayısının 273 olduğu kaydedildi.

Belirlenen kişilere yönelik seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca bu kişilerin AB'deki mal varlıkları da donduruluyor. AB'nin Suriye'de yaptırım uyguladığı 70 kurum bulunuyor. Aralarında Suriye Merkez Bankasının da bulunduğu bu kurumların mal varlıkları da donduruluyor.

Suriye'ye karşı uygulanan AB yaptırımları arasında, yatırımların kısıtlanması, halka baskı yapmak için kullanılabilecek teknik ekipman ve teknoloji ihracatının engellenmesi ile petrol ambargosu yer alıyor.

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AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları uzattı
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