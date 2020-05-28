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, ’ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu

tarafından ’ın üst düzey yöneticisi ’ın yakalanması için 3 milyon dolar ödül konuldu.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.5.2020 23:49 Son Güncelleme: 28.5.2020 23:54 ABONE OL
ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu
ABD, DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ve önde gelen propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanması için 3 milyon dolar ödül koydu. ABD Dışişleri Bakanlığını, tarafından yapılan açıklamada, "DEAŞ'ın üst düzey yöneticisi ve önde gelen propagandacısı Muhammed Hadir Musa Ramazan'ın yakalanmasına yardımcı olacak her türlü bilgiyi sağlayana 3 milyon dolar para ödülü verilecektir" ifadelerini kullandı. Bakanlık, "DEAŞ yöneticisi Ramazan, örgütün medya alanındaki üst düzey yöneticilerinden biridir. Örgütün internet dahil medyadaki operasyonlarını yönetiyor. DEAŞ'ı radikalleştirme, örgüte yeni üyeler kazandırma ve dünyada bazı kişiler üzerinde anahtar rol oynuyor" dedi.
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ABD, DEAŞ’ın üst düzey yöneticisi için 3 milyon dolar ödül koydu
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