ABD’deki polis terörüne isyan

Kovid-19 salgınının en kötü etkilediği ülke olan ABD'de polisin ırkçı vahşeti sokakları karıştırdı. Minneapolis kentinde beyaz bir polis memurunun George Floyd adlı siyah bir vatandaşı boğarak öldürmesine tepki çığ gibi büyüyor. Floyd'u dizi ile boğan beyaz polis memuru ile olay anında bulunan 3 polis memurunun daha görevden alındığı açıklandı. Ancak göstericiler Floyd'u boğan polis için idam istedi.Minneapolis Star-Tribune gazetesinin haberine göre barışçıl başlayan gösteriler ilerleyen saatlerde karıştı. Polis göstericilere gözyaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti. Protestocular da polise su şişesi attı. "Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırdı, bir polis aracına zarar verdi.Belediye Başkanı Jacob Frey de soruşturmanın sonucu ne olursa olsun George Floyd'un öldürülmesinin haksız olduğunu ve olayda ırkın rol oynadığını söyledi. "Amerika'da siyah olmak bir idam cezası olmamalı" diyen Frey "Beş dakika boyunca beyaz polis memuru diziyle siyah adamın boynuna bastırdı. Beş dakika boyunca. Birisi yardım isteyince yardım etmelisiniz" ifadelerini kullandı. Bir restoranda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve bir market alışverişi sırasında sahteciliğe teşebbüs suçundan gözaltına alınan 46 yaşındaki Floyd'un sokak ortasında herkesin gözü önünde can vermesi, ülkede benzeri olaylarda ortaya çıkan polis şiddeti ve ırkçılık tartışmasını yeniden gündeme getirdi.Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin, elleri kelepçeli olan George Floyd'u yere yatırdığı ve boğazına diziyle dakikalarca bastırdığı görüldü. Floyd'un "Nefes alamıyorum" dediği de duyuldu. Bu korkunç olay 2014'te New York kentinde Eric Garner adlı silahsız siyahinin gözaltı sırasında öldürülmesini hatırlattı. Polisin kafasını yere bastırdığı Garner'ın son sözleri de "Nefes alamıyorum" olmuştu. Olayı soruşturan jüri, Aralık 2014'te Garner'ın boğazını sıkarak ölümüne neden olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Daniel Pantaleo'nun yargılanmasına gerek olmadığı yönünde karar vermişti.Uluslararası Af Örgütü, ABD'nin Minneapolis eyaletinde, polis memuru tarafından gözaltına alınan George Floyd isimli siyahinin ölümüne ilişkin, "Söz konusu polis memuru, mensubu olduğu polis teşkilatının politikalarını da ihlal eden öldürücü güç kullanımı nedeniyle hesap vermelidir" ifadesini kullandı.ABD'de beyaz bir polisin orta yaşlı siyahi bir adamı öldürmesine tepki gösteren binlerce kişi Kovid yasaklarına rağmen sokaklara çıktı. Pankartlar taşıyan göstericiler "Katil Beyaz Polis" sloganı attı.