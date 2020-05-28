DSÖ: Salgının yeni üssü Latin Amerika

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19'un yeni merkezinin Latin Amerika olduğunu açıkladı. Bölgede bulunan ülkelerdeki ölüm ve vaka artışları Avrupa ile ABD'yi geride bırakmaya başladıBrezilya, yaklaşık 400 bin vakayla dünyada ABD'den sonra en fazla vakaya sahip ikinci ülke olurken ülkedeki toplam can kaybı 25 bine yaklaştı.Nüfusa oranla ölüm oranının en yüksek olduğu Latin Amerika ülkesi Ekvador'da 1 milyonda 182 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da ise bu oran milyonda 116.Şili'de Kovid-19 nedeniyle hastane kapasitesi dolarken Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 159 kişi öldü. Arjantin"de ise: Buenos Aires kentinin dışında yer alan gecekondu mahallesi Villa Azul karantinaya alındı. 3 bin kişinin yaşadığı mahalleyi 15 gün boyunca kimse terk edemeyecek.