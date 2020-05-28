Everest’i ölçecek ekip zirveye ulaştı

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nın yüksekliğini hassas şekilde ölçmek üzere 7 Mayıs'ta yola çıkan Çin keşif ekibinin zirveye ulaştığı bildirildi. Çin resmi haber ajansı Xinhua'daki habere göre, Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan ölçüm uzmanları ile profesyonel dağcılardan oluşan 30 kişilik grup, Nepal-Çin sınırındaki dağın Çin tarafındaki ana kamptan başladıkları zirve yolculuğunu tamamladı. Ekibin, zirvede uydulardan gelen Küresel Konumlama Sistemi (GPS) sinyalleri ile yerde özgül ağırlık ölçen gravimetre gibi alet ve cihazlar yardımıyla dağın en yüksek noktasındaki yüksekliğin hassas ölçümünü yapmaya çalışacağı belirtildi.