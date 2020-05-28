Fransa'da milletvekili koronavirüsten öldü

Goasguen'in ailesinden yapılan açıklamada, milletvekilinin Kovid-19 tedavisi gördüğü Paris'in banliyölerinden Issy-les-Moulineaux'deki Corentin-Celton Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Paris milletvekili Goasguen'in 22 gün yoğun bakımda tedavi gördüğü kaydedildi.
İlk kez 1993'te milletvekili seçilen Goasguen, 1995'te Jacques Chirac'ın cumhurbaşkanlığı döneminde bakanlık yapmıştı.
İsrail'e verdiği destekle bilinen Goasguen, 2008-2017 yıllarında da Paris'in 16. bölgesinin belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.2 ayın ardından yeniden başlamıştı... Ve ilk yolcular geldi! Aurelio sonrası bir tanıdık isim daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü... Acun Ilıcalı'dan son dakika Taner Tolga Tarlacı açıklaması! "O şahsın benim hakkında kullandığı cümlelerden sonra…"