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Koronada son durum... İyileşenler hızla artıyor

Dünya genelindeki vakaların sayısı 5 milyon 749 bini geçerken, ölümler de 355 bini aştı. Virüs bulaşan 2 milyon 472 bin 293 kişi iyileşti. İşte dünyada son 24 saatteki gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 ABONE OL
Koronada son durum... İyileşenler hızla artıyor
ABD: Can kaybı 101 bin 716 oldu.
Güney Kore: 2 milyon öğrenci okula dönüyor. 40 yeni vaka ile ülkede son 2 ayın en büyük vaka artışı yaşandı.
Avustralya-Yeni Zelanda: İki ülke arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak.
Yeni Zelanda: Hiç hasta kalmadı.
Singapur: 400 otomattan ücretsiz maske dağıtımı yapılıyor.
Çin: Yeni ölüm yok. Sadece Şanghay'da 1 ithal vaka bildirildi.
Suudi Arabistan: Ülke içi uçuşlar yeniden başlıyor.
İspanya: 10 gün süreyle ölen 30 bin kişi anılacak..
Almanya: Fiziksel temas kısıtlamaları 29 Haziran'a kadar uzatıldı. Vaka sayısı 181 bin 821, can kaybı ise 8 bin 533'e ulaştı.
Rusya: 8 bin 338 yeni vaka görüldü. böylece Kovid-19 vaka sayısı 370 bini geçerken ölü sayısı ise 3 bin 968'e ulaştı.
Hindistan: Kovid-19 vaka sayısı 158 bini aştı. Ölü sayısı ise 4 bin 534'e çıktı.
Meksika: Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı 8 bin 134'e çıktı.
Malezya: İyileşen Kovid-19 vakaları 14 gün sonra taburcu edilecek.
Zimbabve: Kovid-19 yasaklarını ihlal eden 40 binden fazla kişi gözaltına alındı.
Kovid-19 vaka sayısı Singapur'da 32 bin 800'ü, Bangladeş'te 38 bin 250'yi geçti
Fransa: 28 bin 596 can kaybının yaşandığı ülkede Kovid-19 tedavisinde başvurulan hidroksiklorokinin (sıtma ilacı) kullanımı durduruldu.
İngiltere: Can kaybı 37 bin 460'a ulaştı.

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Koronada son durum... İyileşenler hızla artıyor
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