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: ile mücadelede örnek ülkeydi! İkinci dalga başladı...

haberine göre; salgını ile mücadelede en başarılı ülkeler arasında gösterilen, normalleşmede örnek olarak belirlenen 'de 5 Nisan’dan beri en yüksek günlük vaka gerçekleşti. Ülke ikinci dalga endişesi ile sarsılırken, vaka artış hızını azaltmak için çalışmalara hız verildi.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 09:23 Son Güncelleme: 28.5.2020 09:41 ABONE OL
Son dakika: Coronavirüs ile mücadelede örnek ülkeydi! İkinci dalga başladı...

Corona virüsü salgınına etkili müdahale eden ülkelerden biri olarak örnek gösterilen Güney Kore'de 5 Nisan'dan beri en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı. Ülkede son 24 saat içinde 79 yeni vakanın görüldüğü belirtildi.

Son günlerde vaka sayısında ciddi bir artış yaşayan Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 79 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Vakaların 68'inin yerel kaynaklı bulaşmalar olduğu açıklandı. Özellikle uluslararası kamuoyu corona virüsü vaka sayısında karşılaşılan bu ani artış ile birlikte "Güney Kore'de ikinci dalga korkusu" ve "Corona virüsünde ikinci dalga geldi" yorumlarını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Vakaların büyük oranda başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi ve Incheon'da görüldüğü belirtilirken Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Gang-lip, "54 vaka Bucheon'daki bir kargo merkezindeydi. Burası Seul'un merkezine 25 dakikalık mesafede" dedi.

Kim Gang-lip, geçen haftalarda bir gece kulübünde eğlenen bir kişide corona virüsü görülmesinin ardından vaka sayısının hızla arttığını belirtirken, bu konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

ÇALIŞANLARA İZİN VERİN

Yaşananların ardından soruşturma ve salgının takip yöntemlerine dikkat çeken Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, vatandaşlara gereksiz yere dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunurken, "İşverenler hasta çalışanlarına izin vermeli" dedi.

Park, "Salgının bulaşma rotası çok farklı. Ofisler, önlem alınmayan okullar ve şehirlerdeki karaoke odaları bunlardan bazıları" ifadesini kullandı.

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Son dakika: Coronavirüs ile mücadelede örnek ülkeydi! İkinci dalga başladı...
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