Son dakika haberi: Çin, Ulusal Güvenlik Yasası’nı kabul etti.

Geçtiğimiz yılı suçluların Çin'e iade edilme tasarısının yol açtığı protestolarla geçiren Hong Kong'da, bugün daha büyük bir deprem yaşandı.

Çin, corona virüs günlerinde gösterileri yeniden tetikleyen Ulusal Güvenlik Yasası'nı dakikalar önce kabul etti. Çin parlamentosunun kararını uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla duyurdu.

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EYLEMLERİ KONTROL ALTINA ALMA ADIMI

Çin'in bu son hamlesinin de Hong Kong'daki demokrasi yanlısı eylemleri kontrol altına alma adımı olarak görülüyor.

Yeni tasarının gündeme gelmesiyle birlikte, Hong Kong'da yeniden eylemler düzenlendi.

Geçen yıl da suç işlediğinden şüphe edilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısı yüzünden Hong Kong'da uzun süren eylemler gerçekleştirilmişti.

lik teklifi, geçen hafta Çin'de parlamentoya sunulmuştu.

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