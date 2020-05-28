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Son dakika haberi: 'de bir çift idam edildi! Sebebi ise...

'den gelen son dakika haberine göre; ülkede salgını sırasında karantinadan kaçmaya çalışan genç bir çift idam edildi. Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan son dakika habere göre, bir erkek ve eşinin mayıs ayı başında koronavirüs karantinasından kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam edildi. İşte detaylar...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.5.2020 16:49 Son Güncelleme: 28.5.2020 16:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Kuzey Kore'de bir çift idam edildi! Sebebi ise...

Kuzey Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.

DURUŞMA YAPILMADAN...

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi. Çin'e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, Ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının genç yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı. Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi.

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Son dakika haberi: Kuzey Kore'de bir çift idam edildi! Sebebi ise...
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