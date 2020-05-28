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Son dakika haberi: Ordusu bir bölgede daha kontrolü sağladı!

ordusunun darbeci Hafter'e karşı yürüttüğü operasyonlar hızla devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Trablus’un güneyinde yer alan bölgesi Libya ordusu tarafından ele geçirildi. Libya hükümeti tarafından yürütülen el-Mecai, “Askeri birliklerimiz başkent Trablus’un güneyindeki bölgelerde yer alan Rembe, Kazirma, Vadi Rabi ve Hallatat bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor. Ayn Zara bölgesinin tamamında kontrol birliklerimizin eline geçti." ifadelerini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.5.2020 17:23 Son Güncelleme: 28.5.2020 17:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Libya Ordusu bir bölgede daha kontrolü sağladı!

Libya ordusu başkent Trablus'un güneyinde yer alan Ayn Zara bölgesini ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden geri aldı.

TAMAMINDA KONTROL SAĞLANDI

AA muhabirine konuşan Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, "Askeri birliklerimiz başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde yer alan Rembe, Kazirma, Vadi Rabi ve Hallatat bölgelerindeki operasyonlarını sürdürüyor. Ayn Zara bölgesinin tamamında kontrol birliklerimizin eline geçti." ifadelerini kullandı.

Libya ordusuna bağlı askeri birliklerin güneye doğru ilerlemeye devam ettiğini söyleyen Mecai, Ayn Zara'da bazı Hafter milislerinin esir alındığı bilgisini paylaştı ancak detay vermedi.

Öfke Volkanı Operasyonu resmi Facebook hesabından yine bugün yapılan açıklamada Hafter milislerine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen 3 zırhlı aracın imha edildiği duyurulmuştu. Libya ordusu ramazan ayının son günlerinde Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarını Hafter milislerinin elinden alarak buralarda kontrolü sağlamıştı.

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Son dakika haberi: Libya Ordusu bir bölgede daha kontrolü sağladı!
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