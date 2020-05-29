Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Yemen çağrısı"

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İslam dünyasını Yemen'i içinde bulunduğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve çatışma ortamından kurtarmaya çağırdı.

"YEMEN'İ KURTARMAK İÇİN TOPLU DESTEK İSTİYORUM."

Karadaği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "Yemen halkının karşı karşıya olduğu felaketin büyüklüğünden çok etkilendim. Komşu Arap ülkeleri ve İslam ümmetinden Yemen'i kurtarmak için toplu destek istiyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamasında, anlaşmazlık ve çatışmaların bir kenara bırakılmasını isteyen Genel Sekreter Karadaği, herkesin ölen her bir kimse için Allah katında sorumlu olacağını vurguladı.

Çatışan tarafları, Yemen'deki durumun daha da kötüye gitmesinden sorumlu tutan Karadaği, şöyle devam etti:

"Ey çatışan Yemenli kardeşlerim ve Husiler, sizin üzerinize büyük sorumluluk düşüyor. Açlık, hastalık ve salgın nedeniyle ölen bu insanlardan siz sorumlusunuz. Barışın veya anlaşmazlığı bırakın. Savaşta harcadıklarınızı aileniz ve kardeşleriniz olan hastaların tedavisinde harcayın."

Yemen'deki savaşa katılan ülkelere de seslenen Karadaği, son olarak, "Allah'tan korkun ve Yemenlilerin içine düştüğü siyasi, sosyal, sağlık ve ekonomik duruma bakın. Allah'tan korkun ve yıkıcı savaşla uğraşmak yerine hastaları ve fakirleri ölümden kurtarın." ifadesini kullandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler'e göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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