Hollandalı siyasetçiden Türk polisine övgü! ‘Yorum yok’ deyip paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri'nde son günlerde daha da artan polis şiddeti ve ırkçılığını eleştiren Hollanda Özgürlük Partisi'nin eski üyesi ve Lahey Şehir Birlik Partisi Konseyi Üyesi Arnoud Van Doorn, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'yi gururlandıracak bir paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE VE ABD FARKI



Hollandalı siyasetçi Doorn, ırkçılıkla gündeme gelen Amerikan polisinin bir siyahiyi ezdiği kare ile Türk polisinin bir vatandaşı sırtında taşıdığı kareyi paylaşarak 'Yorum yok' anlamına gelen 'No comment' sözünü yazdı. Doorn'un tweeti gururlandırırken Amerika'daki ırkçılığı, Türkiye'deki alçak gönüllülüğü gözler önüne serdi.





TOKAT EMNİYETİ PAYLAŞMIŞTI



Doorn'un paylaştığı fotoğraf Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılmıştı. Bir polis memuru ayağı kırılan bir kadının sırtında taşımasına dair fotoğrafı paylaşmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu' da bu fotoğrafı paylaşarak "Bu fotoğraf her şeye bedel. Türk Polisi" yazmıştı.

2013'TE MÜSLÜMAN OLDU



Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı politikacı olarak tanınan Geert Wilders'ın parti arkadaşı Arnoud Van Doorn 2013 yılında Müslüman olmuştu. Doorn, İslam dinini seçtiğini Twitter üzerinden duyururken, "Hayata yeni bir başlangıç yaptığını" söylemişti. Doorn Twitter'dan kelime-i şehadet getirmişti.









ABD'de siyahi George Floyd'un ölümünün ardından protestolar büyüyor

ABD’deki polis terörüne isyan

‘Nefes alamıyorum’ isyanı yayılıyor