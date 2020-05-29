Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kardeş Azerbaycan için görkemli görüntüler

Kardeş için görkemli görüntüler

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Dünya
Giriş Tarihi: 29.5.2020 ABONE OL
Kardeş Azerbaycan için görkemli görüntüler
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Kardeş Azerbaycan'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanlığı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen, "Şarkın İlk Cumhuriyeti Can Azerbaycan ve Jeopolitik Önemi" başlıklı sempozyuma Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeş Azerbaycan için görkemli görüntüler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA