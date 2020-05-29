Kardeş Azerbaycan için görkemli görüntüler

AzerbaycanCumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Kardeş Azerbaycan'ın kuruluş yıldönümü nedeniyle Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanlığı, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen, "Şarkın İlk Cumhuriyeti Can Azerbaycan ve Jeopolitik Önemi" başlıklı sempozyuma Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda siyasetçi ve akademisyen katıldı.