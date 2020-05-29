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'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı

işgali altındaki Kudüs'te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Filistinliler, Cuma namazı öncesi 'nın dışında akın ederek, dua etti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.5.2020 12:50 ABONE OL
Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı

İsrail işgali altındaki Kudüs'te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Filistinliler, Cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın dışında akın ederek, dua etti.

MESCİD-İ AKSA ÖNÜNDE DUA

İsrail işgali altındaki Kudüs'te koronavirüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa'nın dışına akın eden Filistinliler Cuma namazı öncesi dua etti. Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı. Mescid-i Aksa dışında toplanan Müslümanlar, hem dua etti hem de caminin ibadete açılmasının ertelenmesini protesto etti. Öte yandan Mart ayından bu yana koronavirüs sebebiyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın açılması 31 Mayıs'a ertelenmişti.

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Mescid-i Aksa'nın kapıları önünde Cuma namazı kılındı
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