‘Nefes alamıyorum’ isyanı yayılıyor

Kovid-19 salgınının en kötü etkilediği ülke olan ABD'de pazartesi günü yaşanan polis vahşetinin yankıları sürüyor. Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyah Amerikalının gözaltına alınırken öldürülmesiyle başlayan protestolar sürüyor. Binlerce kişi Floyd'u diziyle boğarak öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını istiyor. Floyd'un son sözleri olan "Nefes alamıyorum" ifadesine göndermeler yapan göstericiler ile polis arasında birçok bölgede çatışmalar yaşandı.Göstericiler polis araçlarına graffiti boyaları ile çizimler yaptı. Bazı protestocular binaya taş attı. Kalabalık sık sık "Eller yukarı! Ateş etme!" sloganı attı. Polisler, göstericileri dağıtmak için biber gazı ile müdahale etti. Kentteki bazı dükkanlar yağmalanırken, bir kişinin bu sırada silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı. Minnesota Valisi Tim Walz de şiddet olaylarına tolerans gösterilmeyeceğini ifade eden bir paylaşımda bulundu. Olaya karışan dört polisin işine önceki gün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor. Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, "Son 36 saattir her şeyden çok tek bir mühim soruyla boğuşuyorum: George Floyd'u öldüren adam neden hapiste değil? Hiç tehdit görmedim. Bu tür bir gücün gerektiğine işaret eden hiçbir şey görmedim" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump, George Floyd adlı siyahi vatandaşın gözaltı işlemi sırasında polis tarafından boğularak öldürülmesini, "Çok üzücü bir olay" olarak niteledi ve konuya ilişkin rapor alacağını söyledi.GEORGE Floyd'u dakikalarca boğazına diziyle basarak öldüren polis memuru Derek Chauvin, görevden alındı. 44 yaşında Cesaret Madalyası sahibi olan Chauvin, 2001'den beri Minneapolis'te polis olarak görev yapıyor. Kariyeri boyunca pek çok kez şikayet aldı, hakkında dosyalar tutuldu. Ancak bunların bugüne kadar bir karşılığı olmadı.DÜNYACA ünlü isimler de ırkçı vahşet karşısında sessiz kalmayarak tepki gösterdi. Aralarında Naomi Campbell, LeBron James, Bella Hadid, Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı pek çok ünlü, Floyd'un son sözleri olan "Nefes alamıyorum" ifadesine yer vererek paylaşımda bulundu.