Salgındaki can kaybı savaşları solladı

Dünyagenelindeki vakalar 5.8 milyonu geçerken, ölenlerin sayısı 360 bini geçti. İyileşenlerin sayısı ise 2,5 milyonu aştı. İşte Kovid-19 ile ilgili son gelişmelerBin 535 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 102 bini geçti. Vaka sayısı ise 1 milyon 758 bini aştı. Vakalar dünya genelindeki vakaların yüzde 30'unu kapsıyor. Kore, Vietnam, Afganistan, Irak savaşlarındaki toplam ölümler Kovid-19 ölümlerinin altında kaldı.Son 24 saat içinde ölüm yok. 2 ithal vaka kaydedildi.Virüsün yayılmasını engellemek için takip uygulaması devreye alındı. Ülkedeki ölü sayısı 37 bini aştı, vaka sayısı 269 bini geçti.Son 50 günün en yüksek vaka artışı görüldü. Son 24 saatte 79 yeni vaka daha var. Yasakların yeniden sertleştirilmesi gündemde. Yeni vakalar iki depoda çıktı. 4 bin çalışan karantinada.Ülkede sadece 8 aktif vaka kaldı ve evlerinde gözetimdeler.Son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 33 bin 72.Son 24 saatte 1148 kişi hayatını kaybetti.Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 salgınına rağmen seyahatlerine başlıyor.Vaka sayısı 379 bini aştı. Ölü sayısı 4 bini geçti.Vaka sayısında ilk defa bir günde 5 binden fazla artış görüldü. Kıta genelinde vaka sayısı 129 bin 322'ye yükseldi.Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) milletvekili Claude Goasguen (75) Kovid nedeniyle yaşamını yitirdi.Vaka sayısı 58 bine yaklaştı. Ölü sayısı 9 bin 388'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.Ölü sayısı 7 bin 627'ye yükseldi. Vakalar 143 bini aştı.Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tedbirleri gevşetiliyor.