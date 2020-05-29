Salgındaki can kaybı savaşları solladı

Dünya
genelindeki vakalar 5.8 milyonu geçerken, ölenlerin sayısı 360 bini geçti. İyileşenlerin sayısı ise 2,5 milyonu aştı. İşte Kovid-19 ile ilgili son gelişmeler
ABD:
Bin 535 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 102 bini geçti. Vaka sayısı ise 1 milyon 758 bini aştı. Vakalar dünya genelindeki vakaların yüzde 30'unu kapsıyor. Kore, Vietnam, Afganistan, Irak savaşlarındaki toplam ölümler Kovid-19 ölümlerinin altında kaldı.
Çin:
Son 24 saat içinde ölüm yok. 2 ithal vaka kaydedildi.
İngiltere:
Virüsün yayılmasını engellemek için takip uygulaması devreye alındı. Ülkedeki ölü sayısı 37 bini aştı, vaka sayısı 269 bini geçti.
Güney Kore:
Son 50 günün en yüksek vaka artışı görüldü. Son 24 saatte 79 yeni vaka daha var. Yasakların yeniden sertleştirilmesi gündemde. Yeni vakalar iki depoda çıktı. 4 bin çalışan karantinada.
Yeni Zelanda:
Ülkede sadece 8 aktif vaka kaldı ve evlerinde gözetimdeler.
İtalya:
Son 24 saatte 117 kişi yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 33 bin 72.
Brezilya:
Son 24 saatte 1148 kişi hayatını kaybetti.
Meksika:
Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 salgınına rağmen seyahatlerine başlıyor.
Rusya:
Vaka sayısı 379 bini aştı. Ölü sayısı 4 bini geçti.
Afrika:
Vaka sayısında ilk defa bir günde 5 binden fazla artış görüldü. Kıta genelinde vaka sayısı 129 bin 322'ye yükseldi.
Fransa:
Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) milletvekili Claude Goasguen (75) Kovid nedeniyle yaşamını yitirdi.
Belçika:
Vaka sayısı 58 bine yaklaştı. Ölü sayısı 9 bin 388'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 51'i huzurevlerinde yaşamını yitirdi.
İran:
Ölü sayısı 7 bin 627'ye yükseldi. Vakalar 143 bini aştı.
Körfez ülkeleri:
Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tedbirleri gevşetiliyor.