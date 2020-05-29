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: Bir uyarı da 'dan geldi: işleri zorlaştıracak ama yine de önlem alın...

haberine göre; Birleşmiş Milletlere'e bağlı , bu yıl kuzey yarım kürede sıcaklık rekoru kırılabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, salgınının işleri zorlaştıracağına dikkat çekildi, "Ama yine de önlem alın" denildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:22 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:25 ABONE OL
Son dakika: Bir uyarı da WMO'dan geldi: Coronavirüs işleri zorlaştıracak ama yine de önlem alın...

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bu yıl kuzey yarım kürede sıcaklık rekoru kırılabileceği konusunda uyardı. Örgüt, korona salgını zorlaştırsa da aşırı sıcaklara karşı önlem alınmasını istedi.

Birleşmiş Milletlere'e bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) sözcüsü Clare Nullis, bugün Cenevre'de düzenlediği sanal basın toplantısında, bu yılın başından beri yapılan ölçümlerin 2020'de kuzey yarımkürede sıcaklık rekoru kırılabileceğini gösterdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınının önlem alınmasını zorlaştırabileceğini belirten Nullis, ancak buna rağmen insanların korunması için şehirlerin ve diğer yerleşim bölgelerinin aşırı sıcaklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.

NTV'de yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ortakları birlikte internet üzerinden alınabilecek önlemlere ilişkin bir bilgilendirme paketi sunan WMO, dışarıda şapka takılması, yeterli miktarda su içilmesi, el bileklerinin soğuk su ile ovulması, sırt ve ayaklarda kan dolaşımını hızlandırmak için ispirto ile masaj yapılması, alın ve omuza buz kompresi yapılması, elektrikli aletlerin ve bir başka sıcaklık kaynağı olan yapay ışıklandırmaların kapalı tutulması gibi tavsiyelerde bulundu.

WMO'nun internetteki bilgilendirme notunda önlemlerin Covid-19 riskini artırmadan alınmasının altı çizilerek sıcak havanın da sağlık riskleri oluşturduğuna işaret edildi.

Salgın koşullarında sıcaklığa bağlı hastalıkların ve ölümlerin azaltılması için yeni bir eylem planı gerektiğini kaydeden WMO, insanların aşırı sıcak olabilecek evlerinden ayrılıp daha serin ve klimalı kamusal alanlara gidebilmesi, ihtiyaç sahibi kişilerin ziyaret edilebilmesi, ayrıca acil yardıma ulaşılması için yeni iletişim kanallarının açılması gibi stratejiler geliştirilmesini istedi.

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Son dakika: Bir uyarı da WMO'dan geldi: Coronavirüs işleri zorlaştıracak ama yine de önlem alın...
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