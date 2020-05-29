Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika! Japonya'nın korktuğu başına geldi: Durum daha da kötüleşebilir...

! 'nın korktuğu başına geldi: Durum daha da kötüleşebilir...

sonrası normalleşen 'dan bir haberi geldi. Uzmanların normalleşen ülkeler için en büyük korkusu olan 'ikinci dalga' Japonya'da yüzünü gösterdi. Ülkenin Kitakyushu şehrinde 3 haftanın ardından 43 yeni vaka ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından konuşan Kitakyushu Belediye Başkanı Kenji Kitahashi durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 10:26 Son Güncelleme: 29.5.2020 10:42 ABONE OL
Son dakika! Japonya'nın korktuğu başına geldi: Durum daha da kötüleşebilir...

Japonya'da corona virüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) sona ermesiyle hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Ancak Kitakyushu şehrinde yeniden artışa geçen Covid-19 vakaları ikinci dalga endişesine neden oldu.

Üç haftalık süre boyunca vaka kaydedilmeyen şehirde son 6 günde 43 yeni enfeksiyonun tespit edilmesi üzerine kademeli olarak ziyarete açılan turistik noktalar yeniden kapatıldı.

Kitakyushu Belediye Başkanı Kenji Kitahashi durumun daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı. "Eğer böyle devam ederse ikinci büyük dalga gelebilir" diyen Kitahashi, "Herkesin çok zor bir durumla karşılaşabileceğimizin farkında olduğunu umuyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKYO'DA KÜME ENDİŞESİ

Başkent Tokyo'daki bir hastanede perşembe günü 9 yeni korona virüs vakasının belirlenmesi, "küme enfeksiyonu" endişesine neden oldu. Psikiyatri biriminden bir çalışanın 21 Mayıs'ta pozitif test edildiğini açıklayan hastane yönetimi, diğer vakaları da söz konusu çalışanla temasta olan personel ve hastaların oluşturduğunu bildirdi. Gelişme üzerine poliklinik randevularını iptal eden hastane, yatan hasta kabulüne de ara verdi.

ÖLÜ SAYISI 895'E YÜKSELDİ

Japonya'da 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere toplam 17 bin 471 kişi korona virüse yakalanmış, ölü sayısı ise 895'e yükselmişti.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tedbirlere uyarsak ikinci dalgayı uyandırmayız Son dakika haber: Güney Kore'de 2. dalga endişesi! Coronavirüs vaka sayılarında korkutan artış

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Japonya'nın korktuğu başına geldi: Durum daha da kötüleşebilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA