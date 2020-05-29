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Son dakika: birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde kontrolü sağladı

'dan son dakika açıklaması geldi. Libya’nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi ’ne () bağlı birliklerin çevresinde kontrolü sağladığı duyuruldu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 29.5.2020 21:29 ABONE OL
Son dakika: UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde kontrolü sağladı

Libya'nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH'ye bağlı birlikler, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor. UMH birliklerinin, Mitiga Uluslararası Havaalanı (Trablus Havaalanı) çevresinde kontrolü sağladığı duyuruldu.

UMH'nin ilerleyişinin, Hafter'e bağlı savaşan Wagner ve Cancavid birliklerinin geri çekilmesiyle kolaylaştığı ifade edildi.

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HAFTER'E BAĞLI MİLİSLER GERİ ÇEKİLMİŞTİ

Gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler geri çekildi. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, UMH ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, "Birliklerimiz uluslararası Trablus Havaalanının etrafında bulunan Hafter terör örgütüne operasyon düzenledi ve teröristleri bir çok noktadan uzaklaştırmayı başardı" demişti.

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Son dakika: UMH birlikleri, Mitiga Havaalanı çevresinde kontrolü sağladı
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