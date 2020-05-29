Türkiye'nin Ayasofya kararı Yunanistan'ı rahatsız etti: Bu bir meydan okuma...

İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümü düzenlenen farklı etkinlikler ile coşku ile kutlanıyor. Bu akşam saatler 21.30'u gösterdiğinde Ayasofya'da Fetih Suresi sesi yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından duyurduğu fetih şöleni etkinlikleri Yunanistan'ı hayli rahatsız etti.

YUNANİSTAN MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı Yunanistan medyasında geniş yer buldu. Ayasofya'da fetih şöleni düzenlenerek, Fetih Suresi okunacak olmasına Rum medyası tepki gösterdi.

YUNANİSTAN HÜKÜMETİNDEN İLK AÇIKLAMA

Yunanistan Hükümet Sözcüsü telios Petsas, Ayasofya'daki etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın Ayasofya'da yapmaya hazırlandığı etkinlik rahatsız edici ve kınanmayı hak eden bir konu. Çünkü Ayasofya dünya kültür mirasına ait bir müze olarak kabul ediliyor ve şu anda başka amaçlarla kullanılıyor" ifadelerini kullandı. Ayasofya ile ilgili tartışmaların ilk kez yaşanmadığını hatırlatan Petsas, "Bir meydan okuma olan bu durumu takip ediyoruz. Ancak her zaman uluslararası hukuka dayanan iyi komşuluk ilişkilerini öne çıkaracağız"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İstanbul'un fethi kutlamalarıyla ilgili dün bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fetih Şöleni kapsamında, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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