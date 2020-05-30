500 ulusal muhafız askeri devrede

GeorgeFloyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericilerin polis merkezini ateşe vermesinin ardından 500'den fazla Ulusal Muhafız, banka, market ve eczaneler dahil kentteki çeşitli noktalara konuşlandırıldı. Göstericiler bir karakolu da ele geçirdi.Göstericiler karakolun yanındaki bazı binaları da ateşe verdi.Ohio eyaletinin Columbus kentindeki protestolarda 400 kadar gösterici, polisle çatışmaya girdi ve şehrin ana caddelerindeki kavşakları saatlerce kapattı.Kentucky eyaletinin Louisville kentinde düzenlenen gösteri sırasında ise ateş açıldı. Louisville polisi, gösteri sırasında açılan ateşte 1'i ağır en az 7 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Bir çok ünlü de yaptığı paylaşımlarda polisin ırkçı şiddetini kınadı.Chicago, Los Angeles , New York ve Memphis başta olmak üzere ABD'nin bir çok kentinde de protesto gösterileri vardı.Floyd'un ailesi olaya karışan dört polis memurunun cinayet suçlamasıyla yargılanmasını talep ediyor. Fakat savcılar halen olayla ilgili delilleri toplama aşamasında olduklarını söylüyor.ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki gösterilerin, şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin belediye başkanını ve göstericileri, "Ya elinizi çabuk tutup şehri kontrol altına alırsınız ya da ben Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim" diyerek uyardı.ABD'de polislerin yüzde 99'u ise hiçbir cezaya çarptırılmıyor. Geçen yıl bin 19 kişi polis tarafından öldürüldü. Floyd'u öldüren 19 yıllık polis Derek Chauvin hakkında 2 kişiye ateş açmak dahil 20'ye yakın şikayet bulunuyor.Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetini kınayarak, ABD'ye her türlü ayrımcılığı yok etme çağrısında bulundu.New York kent meclisi, yabancı (alien) ve yasadışı göçmen (illegal immigrant, illegal migrant) kelimelerinin yasal belgelerde kullanılmasını yasakladı.