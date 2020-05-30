İlk insanlı Space X uzay mekiği denemesi bugün saat kaçta? Ertelenen Space X ilk insanlı uçuş denemesi canlı nasıl izlenir?

Ertelenen Space X uzay mekiği denemesi bugün saat kaçta? Sorusu an itibarıyla araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta içi yapılması planlanan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğinin hava koşulları nedeniyle 30 Mayıs tarihine ertelendiği haberi NASA'nın Twitter hesabı üzerinden duyurulmuştu. Roketin fırlatılmasına dakikalar kala ilk insanlı uçuş denemesi bugün Florida'daki Uzay Merkezi'nden doğu saati ile 15.22'de gerçekleşecek. Milyonların yakından takip ettiği bu denemeyi canlı yayında izlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Peki, Ertelenen Space X uzay mekiği denemesi bugün saat kaçta? Space X ilk insanlı uçuş denemesi canlı nasıl izlenir? İşte konuya dair detaylar…

SPACE X UZAY MEKİĞİ DENEMESİ BUGÜN SAAT KAÇTA, NASIL CANLI İZLENİR?

Çarşamba günü uygunsuz hava koşulları yüzünden yapılamayan SpaceX'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi, bugün Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden ABD doğu saati ile 15.22'de gerçekleştirilecek.

İşte detaylar…