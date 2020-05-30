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Floyd isyanı kaosa dönüştü

Giriş Tarihi: 30.5.2020 ABONE OL
Floyd isyanı kaosa dönüştü
ABD'de polisin ırkçı vahşetine karşı gösteriler üçüncü gününde de sürdü. Birçok yerde çatışmalar yaşandı. Protestocular bir karakolu ele geçirdi. ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolar, ülke genelinde kaosa neden oldu. Gösteriler üçüncü gününde de şiddete dönüştü.
Minnesota'da "acil durum" ilan edildi.
Ohio'da gösteriler sırasında Eyalet Meclisinin camları kırılırken, polis kalabalık protestoculara karşı biber gazı kullandı.
Colorado'nun Denver kentinde ise gösteriler sırasında silah sesleri duyuldu.
Arizona'da polis merkezine taş atıldı.
New York'ta 40'ın üzerinde gözaltı.
Minneapolis'te ise protestoları takip eden CNN muhabiri ve ekibi gözaltına alındı. 3 gazeteci kısa süre sonra serbest bırakıldı.
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Floyd isyanı kaosa dönüştü
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