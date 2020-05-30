Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'de Kovid-19 çıktı

'da partiye katılan 'de Kovid-19 çıktı

'nın güneyindeki Kurtuba kentinde düzenlenen bir partiye katılan 'in yeni tip (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sağlık Bakanlığının protokolü gereği, ve temasa geçtiği herkesin karantinaya alındığı bildirildi. Endülüs özerk yönetim hükümeti, 27 kişinin katıldığı partiden dolayı olağanüstü halin ihlal edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.5.2020 18:33 Son Güncelleme: 30.5.2020 18:39 ABONE OL
İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'de Kovid-19 çıktı

İspanyol ve Belçika basınında çıkan ve Belçika Kraliyet Sarayı'nın doğruladığı haberlere göre, Prens Joachim'in 26 Mayıs'ta Kurtuba'da düzenlenen bir partiye katıldığı ve sonrasında Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen protokol gereği Prens Joachim'in ve temasa geçtiği tespit edilen herkesin karantinaya alındığı ifade edildi.

Prens Joachim'in, tanınmış bir İspanyol iş insanının kızı olan, kız arkadaşı Victoria Ortiz'i ziyaret etmek için 24 Mayıs'ta uçakla Madrid'e geldiği ve aynı gün hızlı trenle Kurtuba'ya geçtiği bilgisi paylaşıldı. Söz konusu partiye Ortiz'in ailesi ve Sevilla kentinden gelen bazı arkadaşlarının katıldığı kaydedildi.

"Sosyal mesafe locası" oluşturuldu

Diğer yandan, partiye 27 kişinin katıldığının ortaya çıkmasıyla Endülüs özerk yönetimi hükümetinin, olağanüstü halin ihlal edildiği gerekçesiyle Prens Joachim'in de aralarında olduğu tüm katılımcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Kademeli normalleşme sürecinde üçüncü aşamada olan Kurtuba ve Sevilla'ya kentlerinde kurallar gereği en fazla 15 kişinin toplanmasına izin verilirken olağanüstü halden dolayı da özel izin olmadıkça şehirler arası ulaşıma izin verilmiyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, son bir haftadır ülkenin diğer bazı kentlerinde de görülen yaş günü kutlamaları veya partilerin Kovid-19'da ikinci dalganın başlamasına yol açabileceği uyarısında bulunup halka temkinli olmaları ve kurallara uymaları çağrısı yaptı.

İspanya'da Kovid-19'dan dolayı 27 bin 119 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 237 binin üzerinde bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İspanya'da partiye katılan Belçika Prensi Joachim'de Kovid-19 çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA