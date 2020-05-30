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Son dakika haberi: 'den corona virüs aşısı açıklaması! Aşı yüzde 99 etkili olacak

Corona virüs salgınının ortaya çıtığı 'den aşı ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Edinilen son dakika habere göre; Çinli bilim adamları yüzde 99 başarı oranına sahip bir aşı geliştirdi. Aşının şu an klinik denemelerde ikinci aşamada olduğu bildirilirken binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını dile getirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.5.2020 17:05 Son Güncelleme: 30.5.2020 17:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Çin'den corona virüs aşısı açıklaması! Aşı yüzde 99 etkili olacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının başladığı 'de n son dakika haberi geldi.Sinovac şirketinin ve Çinli bilim insanlarının, yüzde 99 başarı oranına sahip olması beklenen koronavirüs (Covid-19) aşısı geliştirdikleri bildirildi. Aşının şu anda klinik denemelerde ikinci aşamada olduğu ifade edildi.

Çin merkezli Sinovac şirketi ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 oranında başarı olması beklenen koronavirüs aşısı geliştirdikleri duyuruldu. İngiliz medyası, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi. Sinonav'ta çalışan bilim insanı Luo Baishan'ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

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Son dakika haberi: Çin'den corona virüs aşısı açıklaması! Aşı yüzde 99 etkili olacak
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