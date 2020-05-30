Son dakika haberi: Darbeci Hafter'den terörist yöntemi! DEAŞ usulü tuzak...

Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonu nedeniyle çekilmek zorunda kalan Hafter'e bağlı milisler, bırakmak zorunda kaldıkları bölgelerden ayrılırken evlere el yapımı patlayıcı tuzaklıyor.

DEAŞ USULÜ TUZAK!

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin çok sayıda sivilin ölmesine neden olan patlayıcılardan binlercesini Trablus'un güneyinde yerleştirdiği belirtilirken güvenlik uzmanları bu yöntemin terör örgütü DEAŞ tarafından uygulandığına da dikkati çekiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Libya'da hükümet tarafından başlatılan "Barış Fırtınası" operasyonunda ordu önemli kazanımlar sağlamaya devam ediyor. Operasyon sonucunda ağır zayiat veren Hafter'e bağlı milislerin ise güneye doğru çekilmesi sürüyor.

Daha önce hastanelerden pazar yerlerine kadar birçok sivil hedefi vurmaktan çekinmeyen, masum halkı katleden Hafter'e bağlı milisler alçak saldırılarına çekilirken de devam ediyor.