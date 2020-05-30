Son dakika haberler - Çekirge istilasında korkutan açıklama! "Kıtalar arasında ilerleyişini sürdürüyor!"

Gelen son dakika haberine göre; bir süredir Doğu Afrika, Arap Yarımadası ve Körfez ülkelerinde etkisini gösteren çekirge istilası 20 milyon kişiyi gıda güvensizliği ile karşı karşıya bıraktı. Tüm dünyanın mücadele ettiği corona virüs salgını sürerken öte yandan bazı bölgelerde kıtalar arası geçişini sürdüren ve özellikle tarım arazilerini yerle bir eden milyonlarca çekirgenin son açıklamada, Pakistan, Hindistan ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor. Yılın ilk aylarında ortaya çıkan bu istila haberleri büyük yankı uyandırırken Türkiye'ye gelir mi? sorusu gündeme gelmişti. İşte corona virüs sonrasında birçok ülkeyi tehdit eden çekirge istilasından son dakika gelişmesinin detayları…

"İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR" ÇEKİRGE İSTİLASI KITALAR ARASI GEÇİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR…

Xinhua ajansının haberine göre, üst düzey FAO uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, ikinci dalganın Afrika Boynuzu ülkelerini de etkisi altına alacağını bildirdi.

Cressman, uygun üreme koşulları dolayısıyla ikinci dalga istilanın daha güçlü ve uzun olabileceğini kaydetti. Hasat mevsimiyle aynı döneme denk gelmesi beklenen ikinci dalganın binlerce hektar arazinin zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor. Kıta ülkeleri, bir yandan dünyanın geri kalanında olduğu gibi Kovid-19'la mücadele ederken, diğer yandan gıda güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İşte diğer detaylar…