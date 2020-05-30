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haberler - Çekirge istilasında korkutan açıklama! "Kıtalar arasında ilerleyişini sürdürüyor!"

Yılın ilk aylarında Doğu Afrika, Arap Yarımadası ve Körfez ülkelerinde etkisini gösteren çekirge istilasından haberi geldi. Bu zamana kadar tam 61 bölgenin istila edildiği tespit edilirken öte yandan 'da son 27 yılın en kötü çekirge istilası 8 etalete birden sıçradı ve 90 bin hektarlık tarım arazisine zarar verdi. Dünya genelinde corona virüs salgını ile mücadele sürerken bir taraftan da ikinci bir tehdit olarak gösterilen bu istilanın kıtalar arasında ilerleyişinin devam ettiği bildirildi. Konuya ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ikinci bir dalga yaşanabileceğini duyurdu. Bu durumla beraber birçok kişi çekirge istilası 'ye geldi mi, gelecek mi? şeklinde sorulara yanıt arıyor. İşte corona virüsün ardından birçok ülkeyi etkisi altına alan çekirge istilası son durumu ve son dakika haberinin detayları…

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.5.2020 12:31 Son Güncelleme: 30.5.2020 12:37 ABONE OL
Son dakika haberler - Çekirge istilasında korkutan açıklama! Kıtalar arasında ilerleyişini sürdürüyor!

Gelen haberine göre; bir süredir Doğu Afrika, Arap Yarımadası ve Körfez ülkelerinde etkisini gösteren çekirge istilası 20 milyon kişiyi gıda güvensizliği ile karşı karşıya bıraktı. Tüm dünyanın mücadele ettiği corona virüs salgını sürerken öte yandan bazı bölgelerde kıtalar arası geçişini sürdüren ve özellikle tarım arazilerini yerle bir eden milyonlarca çekirgenin son açıklamada, Pakistan, ve Rusya'da ilerleyişini sürdürüyor. Yılın ilk aylarında ortaya çıkan bu istila haberleri büyük yankı uyandırırken 'ye gelir mi? sorusu gündeme gelmişti. İşte corona virüs sonrasında birçok ülkeyi tehdit eden çekirge istilasından son dakika gelişmesinin detayları…

"İKİNCİ DALGA BEKLENİYOR" ÇEKİRGE İSTİLASI KITALAR ARASI GEÇİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR…

Xinhua ajansının haberine göre, üst düzey FAO uzmanı Keith Cressman, yaptığı açıklamada, ikinci dalganın Afrika Boynuzu ülkelerini de etkisi altına alacağını bildirdi.

Cressman, uygun üreme koşulları dolayısıyla ikinci dalga istilanın daha güçlü ve uzun olabileceğini kaydetti. Hasat mevsimiyle aynı döneme denk gelmesi beklenen ikinci dalganın binlerce hektar arazinin zarar görmesine yol açabileceği belirtiliyor. Kıta ülkeleri, bir yandan dünyanın geri kalanında olduğu gibi Kovid-19'la mücadele ederken, diğer yandan gıda güvenliği tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

İşte diğer detaylar…

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Son dakika haberler - Çekirge istilasında korkutan açıklama! "Kıtalar arasında ilerleyişini sürdürüyor!"
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